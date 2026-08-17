La Sein Georgeaise 5e édition Stade Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

La Sein Georgeaise 5e édition

Stade Colette Besson 2 Rue du Dr Maudet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Rejoignez la 5ᵉ édition de La Sein Georgeaise pour une journée sportive, conviviale et engagée autour de la sensibilisation au cancer du sein. Un maximum de Rose et de couleurs de l’association sont recommandés pour l’occasion.

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Stade Colette Besson 2 Rue du Dr Maudet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lesboobs.seinsgeorgeais@gmail.com

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English :

Join the 5th edition of La Sein Georgeaise for a day of sports, camaraderie, and advocacy focused on raising awareness about breast cancer. We encourage everyone to wear as much pink and the association’s colors as possible for the occasion.

L’événement La Sein Georgeaise 5e édition Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-08-17 par Royan Atlantique