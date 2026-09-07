LA SEMAINE DE LA FORME INTERGÉNÉRATIONNELLE AVEC CLUB LAIQUE COLOMBELLOIS, COLOMBELLES (14460), Colombelles

Informations pratiques

LA SEMAINE DE LA FORME INTERGÉNÉRATIONNELLE AVEC CLUB LAIQUE COLOMBELLOIS Vendredi 2 octobre, 09h00 COLOMBELLES (14460) Calvados

Gratuite car licencié et scolaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Mise en place de rencontres intergénérationnelles sur des ateliers physiques

COLOMBELLES (14460) 52 AVENUE LÉON BLUM – GYMNASE PIERRE RIVAL – – COLOMBELLES (14460) Colombelles 14460 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « nicover61@yahoo.fr »}]

Mise en place de rencontres intergénérationnelles sur des ateliers physiques