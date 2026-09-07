LA SEMAINE DE LA FORME INTERGÉNÉRATIONNELLE AVEC CLUB LAIQUE COLOMBELLOIS, COLOMBELLES (14460), Colombelles
vendredi 2 octobre 2026 · COLOMBELLES (14460) · Colombelles
Informations pratiques
LA SEMAINE DE LA FORME INTERGÉNÉRATIONNELLE AVEC CLUB LAIQUE COLOMBELLOIS Vendredi 2 octobre, 09h00 COLOMBELLES (14460) Calvados
Gratuite car licencié et scolaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00
Mise en place de rencontres intergénérationnelles sur des ateliers physiques
COLOMBELLES (14460) 52 AVENUE LÉON BLUM – GYMNASE PIERRE RIVAL – – COLOMBELLES (14460) Colombelles 14460 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « nicover61@yahoo.fr »}]
Mise en place de rencontres intergénérationnelles sur des ateliers physiques
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