LA SEMAINE DU GRAND I 75 MINUTES THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LA SEMAINE DU GRAND I 75 MINUTES

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-07 20:30:00

fin : 2027-01-09 21:45:00

Date(s) :

2027-01-07

Quel spectacle énigmatique se cache derrière ces deux chiffres ?

Le Grand i Théâtre vous met au défi de challenger les comédiens dans des scènes où le temps qui passe aura une importance capitale.

Ce qui est certain c’est qu’ils/elles auront 75 minutes et pas une de plus pour réussir votre défi.

Seront-ils à la hauteur ? 10 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr

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English :

What mysterious phenomenon lies behind these two numbers?

L’événement LA SEMAINE DU GRAND I 75 MINUTES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE