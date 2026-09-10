LA SEMAINE DU GRAND I 75 MINUTES THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse
jeudi 7 janvier 2027 · THÉÂTRE LE FIL À PLOMB · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LA SEMAINE DU GRAND I 75 MINUTES
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-07 20:30:00
fin : 2027-01-09 21:45:00
Date(s) :
2027-01-07
Quel spectacle énigmatique se cache derrière ces deux chiffres ?
Le Grand i Théâtre vous met au défi de challenger les comédiens dans des scènes où le temps qui passe aura une importance capitale.
Ce qui est certain c’est qu’ils/elles auront 75 minutes et pas une de plus pour réussir votre défi.
Seront-ils à la hauteur ? 10 .
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr
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English :
What mysterious phenomenon lies behind these two numbers?
L’événement LA SEMAINE DU GRAND I 75 MINUTES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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