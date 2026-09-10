LA SEMAINE DU GRAND I ROMANCES GIVRÉES THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LA SEMAINE DU GRAND I ROMANCES GIVRÉES

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 20:30:00

fin : 2026-12-19 21:30:00

Date(s) :

2026-12-17

Après Love Actually, Holiday ou Le Journal de Bridget Jones, nous avons voulu, nous aussi, notre comédie romantique de Noël. La différence avec les autres ?

Celle-ci sera entièrement improvisée !

Quelle sera le trait de caractère du héros ou de l’héroïne ? Son métier ? Ses passions ? Sa famille ? Et surtout… Y’aura-t-il de la neige à Noël ?

Découvrez l’univers génial du Grand i Théâtre dans une comédie romantique tout public et mettez de l’amour, des Mon Chéris et des pull moches dans vos fêtes de fin d’année. 10 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr

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English :

After *Love Actually*, *Holiday*, and *Bridget Jones’s Diary*, we wanted our own Christmas romantic comedy, too. How is this one different from the others?

This one will be entirely improvised!

L’événement LA SEMAINE DU GRAND I ROMANCES GIVRÉES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE