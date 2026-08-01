Informations pratiques

Bas-en-Basset

La semaine du sport

Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-24

De nombreuses activités vous attendent tout au long de la semaine, pour petits et grands.

Attention certaines activités sont sur inscription et les places sont limitées.

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Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

There are plenty of activities planned throughout the week for people of all ages.

Please note: Registration is required for some activities, and space is limited.

L’événement La semaine du sport Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron