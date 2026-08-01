La semaine du sport Bas-en-Basset
lundi 24 août 2026 · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
La semaine du sport
Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-24
De nombreuses activités vous attendent tout au long de la semaine, pour petits et grands.
Attention certaines activités sont sur inscription et les places sont limitées.
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Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
There are plenty of activities planned throughout the week for people of all ages.
Please note: Registration is required for some activities, and space is limited.
L’événement La semaine du sport Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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