Vide grenier Foire aux Trouvailles

Place des droits de l’homme Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Grande Foire aux trouvailles organisée par le comité des fêtes ANIBAL

Renseignements et inscription dès à présent auprès de l’office de tourisme de Bas en Basset

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Place des droits de l’homme Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Foire aux trouvailles organized by the ANIBAL festival committee

Information and registration now available from the Bas en Basset tourist office

L’événement Vide grenier Foire aux Trouvailles Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron