Vide grenier Foire aux Trouvailles Bas-en-Basset
Vide grenier Foire aux Trouvailles Bas-en-Basset dimanche 23 août 2026.
Vide grenier Foire aux Trouvailles
Place des droits de l’homme Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Grande Foire aux trouvailles organisée par le comité des fêtes ANIBAL
Renseignements et inscription dès à présent auprès de l’office de tourisme de Bas en Basset
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Place des droits de l’homme Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
Foire aux trouvailles organized by the ANIBAL festival committee
Information and registration now available from the Bas en Basset tourist office
L’événement Vide grenier Foire aux Trouvailles Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron