Informations pratiques

Neugartheim-Ittlenheim

La Serre à l’origine du film d’animation

22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-26 11:00:00

fin : 2027-06-26 12:30:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-08-02

Avant les écrans, l’animation était déjà magique !

D’où viennent les dessins animés ? Comment donne-t-on vie à des images immobiles ? Et si on essayait nous-mêmes ?

Embarquez pour un voyage dans l’histoire du cinéma d’animation, à la rencontre de ses ancêtres farfelus flipbooks, thaumatropes, zootropes, phénakistiscopes… Des machines à illusions étonnamment simples, qu’on peut fabriquer avec trois fois rien.

Place ensuite à l’expérimentation ! Tourne-disque transformé en zootrope, essoreuse à salade détournée en mini-cinéma… les enfants manipulent, bricolent et hackent des objets du quotidien pour créer leurs propres machines à animer.

Et pour finir place à la création ! Chacun dessine sa propre histoire, image par image, et la voit prendre vie sous ses yeux.

Une activité ludique et créative pour comprendre — et fabriquer — la magie de l’animation, sans écran ni technologie.

Animé par l’artiste Cécile Petry 0 .

22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 53 78 93 dorothee.steinmetz@gmail.com

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English :

L’événement La Serre à l’origine du film d’animation Neugartheim-Ittlenheim a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg