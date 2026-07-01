La Serre Atelier du regard Neugartheim-Ittlenheim
samedi 25 juillet 2026 · Neugartheim-Ittlenheim
Informations pratiques
Neugartheim-Ittlenheim
La Serre Atelier du regard
22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-08-01 17:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-01
Animé par la photographe Catherine Theulin.
Apprenez à photographier ce que vous voyez… et surtout ce que vous ressentez !
À la fois ludique et accessible, sans pré-requis technique, l’Atelier du Regard vous invite à découvrir une nouvelle manière d’observer et de photographier le monde qui vous entoure.
Un moment de partage, d’échange et d’éveil pour développer votre regard et votre sensibilité. Pré-requis Venir avec un smartphone.
À partir de 10 ans. Durée environ 1h30
Participation 8€ / Gratuit de 16 ans. .
22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 53 78 93 dorothee.steinmetz@gmail.com
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English :
L’événement La Serre Atelier du regard Neugartheim-Ittlenheim a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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