Informations pratiques

Neugartheim-Ittlenheim

La Serre Atelier du regard

22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-08-01 17:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01

Animé par la photographe Catherine Theulin.

Apprenez à photographier ce que vous voyez… et surtout ce que vous ressentez !

À la fois ludique et accessible, sans pré-requis technique, l’Atelier du Regard vous invite à découvrir une nouvelle manière d’observer et de photographier le monde qui vous entoure.

Un moment de partage, d’échange et d’éveil pour développer votre regard et votre sensibilité. Pré-requis Venir avec un smartphone.

À partir de 10 ans. Durée environ 1h30

Participation 8€ / Gratuit de 16 ans. .

22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 53 78 93 dorothee.steinmetz@gmail.com

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English :

L’événement La Serre Atelier du regard Neugartheim-Ittlenheim a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg