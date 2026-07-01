Informations pratiques

Neugartheim-Ittlenheim

La Serre La plume dans tous ses états

22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 11:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Nadine travaille la plume. Pas n’importe laquelle, uniquement des plumes françaises, issues d’animaux bien traités, récoltées avec respect et conscience. Entre ses mains, ce matériau ancestral et fascinant se transforme en créations uniques. Ses créations accompagnent aussi bien les projets de costume, de la scène, de la mode ou les commandes sur-mesure.

Venez la rencontrer, découvrir toute la beauté de la plume, la toucher, poser vos questions. Elle vous racontera l’histoire de la plumasserie, ses techniques, ses secrets. Vous repartirez, c’est promis, avec un regard tout neuf sur ce monde que l’on croyait connaître.

Un univers insoupçonné vous attend. 0 .

22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 53 78 93 dorothee.steinmetz@gmail.com

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English :

L’événement La Serre La plume dans tous ses états Neugartheim-Ittlenheim a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg