Informations pratiques

Neugartheim-Ittlenheim

La Serre Pose ta question !

22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Boîte à questions L’art contemporain j’y comprends rien !

L’art contemporain vous intrigue, vous agace, vous fascine, ou les trois à la fois ? C’est exactement pour ça qu’on a créé cette boîte à questions.

Le dimanche 26 juillet, La Serre accueille une rencontre décomplexée avec Anne-Virginie Diez, historienne de l’art, pour répondre à toutes vos questions sur l’art contemporain. Sans jargon, sans complexe.

Déposez vos questions dès maintenant pour alimenter et préparer la rencontre.

Vous pouvez aussi glisser votre question dans la boîte physique disponible sur place à La Serre ou venir la poser directement le 26 juillet à partir de 15h.

Cette rencontre est organisée en partenariat avec le Frac Alsace, il s’agit d’un événement récurrent, proposé lors de chaque édition. 0 .

22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 53 78 93 dorothee.steinmetz@gmail.com

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English :

L’événement La Serre Pose ta question ! Neugartheim-Ittlenheim a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg