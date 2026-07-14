La Shattarena – Tropical vibes Party à La Bellevilloise La Bellevilloise Paris

Informations pratiques

Rendez-vous à La Bellevilloise de 23h jusqu’à 6h avec 2 salles et 2 ambiances pour se plonger dans les sonorités URBAN TROPICAL VIBES avec du shatta, dancehall, bouyon, kompa et afro vibes dans la salle 1 aux musiques latino, reggaeton, afrobeats, brazil et baile funk ou amapiano dans la salle 2 !

Styles

Shatta • Dancehall • Bouyon • Caribbean • Afro Vibes • Kompa

Reggaeton • Latino • Baile Funk • Dembow • Amapiano • Afrobeats

Line-up

Le Mos • Ghost Nebula • DJ Cucurucho • Groovalizacion DJs

Prépare-toi pour une nuit de perreo, twerk, vibes tropicales et énergie non-stop jusqu’au lever du soleil !

Ce 13 juillet fuego tropical all night long avec LA SHATTARENA ! Soirée muy caliente ambiance Tropical Sound-System pour un voyage torride vers les Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube…

Le lundi 13 juillet 2026

de 23h00 à 06h00

gratuit sous condition

De 8 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-14T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-14T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-13T23:00:00+02:00_2026-07-13T06:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris

https://www.facebook.com/events/959556957062054/



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