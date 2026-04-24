La Sirène du Phare – Spectacle Escapade, Espace Le Goffic Pacé
La Sirène du Phare – Spectacle Escapade, Espace Le Goffic Pacé jeudi 9 juillet 2026.
La Sirène du Phare – Spectacle Escapade, Espace Le Goffic Pacé Jeudi 9 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Laissez‑vous envoûter par la nouvelle création du BarokOpéra, La Sirène du Phare, une création lyrique et chorégraphique.
Le BarokOpera vous propose une création originale autour de la figure mythique de la Sirène, très présente dans la tradition celtique. Entre terre et mer, ce personnage, porté à la fois par une danseuse‑acrobate et une soprano, dialogue avec le gardien du phare (baryton) et l’ensemble instrumental du BarokOpera. La Sirène du Phare mêle musiques baroques, romantiques, celtiques dans une mise en scène contemporaine et accessible à tous.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T16:30:00.000+02:00
1
https://www.ville-pace.bzh/
Escapade, Espace Le Goffic 6 avenue charles le goffic pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Pace (Ille-et-Vilaine)
- Tournoi de jeux vidéo, Totems, Pacé 25 avril 2026
- Tournoi de jeux vidéo Totems Pacé 25 avril 2026
- Semaine des arts des enfants Espace Le Goffic Pacé 28 avril 2026
- Histoires du mercredi, Totems Pacé 29 avril 2026
- TROIS CAFES GOURMANDS LE PONANT Pace 30 avril 2026