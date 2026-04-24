La Sirène du Phare – Spectacle Escapade, Espace Le Goffic Pacé Jeudi 9 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Laissez‑vous envoûter par la nouvelle création du BarokOpéra, La Sirène du Phare, une création lyrique et chorégraphique.

Le BarokOpera vous propose une création originale autour de la figure mythique de la Sirène, très présente dans la tradition celtique. Entre terre et mer, ce personnage, porté à la fois par une danseuse‑acrobate et une soprano, dialogue avec le gardien du phare (baryton) et l’ensemble instrumental du BarokOpera. La Sirène du Phare mêle musiques baroques, romantiques, celtiques dans une mise en scène contemporaine et accessible à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T16:30:00.000+02:00

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https://www.ville-pace.bzh/

Escapade, Espace Le Goffic 6 avenue charles le goffic pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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