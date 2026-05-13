La SLOW Galerie présente Pétrichor, l’exposition la plus rafraichissante de l’été SLOW Galerie Paris
La SLOW Galerie présente Pétrichor, l’exposition la plus rafraichissante de l’été SLOW Galerie Paris jeudi 18 juin 2026.
Le pétrichor désigne l’odeur singulière qui s’élève de la terre après la pluie. Un phénomène discret et invisible, mais chargé de mémoire et d’émotion.
Avec Pétrichor, l’artiste donne forme à ce phénomène naturel à travers une série d’illustrations inédites, conçues spécifiquement pour l’exposition. Elle y explore le lien intime entre les corps, les paysages et les sensations diffuses. La pluie agit comme un déclencheur : elle révèle ce qui était enfoui, apaise et transforme l’espace ordinaire en territoire sensible.
On y découvre de vastes ciels plus ou moins cotonneux, des paysages de campagne aux verts éclatants, des lichens aux tons gris-vert et jaune safran, des mousses délicates, et la présence de l’eau sous toutes ses formes, à la fois comme sujet et comme médium.
Du 18 juin au 8 septembre, la SLOW Galerie République présente une exposition personnelle de l’illustratrice Lucille Clerc.
Du jeudi 18 juin 2026 au mardi 08 septembre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-09T01:59:59+02:00
Date(s) :
SLOW Galerie 5 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
https://www.slowgalerie.com/fr/
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