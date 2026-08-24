La sœur de Jésus-Christ Compagnie Belle de Nuit Théâtre François Villon Vesoul
jeudi 14 janvier 2027 · Théâtre François Villon · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
La sœur de Jésus-Christ Compagnie Belle de Nuit
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14 20:30:00
fin : 2027-01-14
Date(s) :
2027-01-14 2027-01-15 2027-01-16
Furieuse et déterminée, Maria traverse un village des Pouilles, un pistolet Smith & Wesson à la main, pour rejoindre Angelo, dit le couillon . Dans cette communauté où chacun connaît sa famille, son passage provoque peur, curiosité et réactions contrastées. Surnommée la sœur de Jésus-Christ , elle devient malgré elle le centre d’une étrange procession. Sous le soleil italien, une autre Passion se joue celle d’une femme en colère, prête à en découdre. .
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : La sœur de Jésus-Christ Compagnie Belle de Nuit
L’événement La sœur de Jésus-Christ Compagnie Belle de Nuit Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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