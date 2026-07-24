La Soirée à Quatre Harpes avec Annie Lavoisier La Tanière Flagy

Informations pratiques

Flagy

La Soirée à Quatre Harpes avec Annie Lavoisier

La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 20:30:00

fin : 2026-08-24 21:45:00

Date(s) :

2026-08-24

La Soirée avec Quatre Harpes avec Annie Lavoisier, harpe solo du Belgian National Orchestra et professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles, nous fait découvrir plusieurs harpes et leur répertoire contrasté la harpe celtique, la harpa doppia italienne du XVII siècle, la harpe Érard du XIXe siècle, et une surprenante harpe contemporaine fabriquée en carton. .

La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr

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English : La Soirée à Quatre Harpes avec Annie Lavoisier

L’événement La Soirée à Quatre Harpes avec Annie Lavoisier Flagy a été mis à jour le 2026-07-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II