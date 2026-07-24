La Soirée à Quatre Harpes avec Annie Lavoisier La Tanière Flagy
lundi 24 août 2026 · La Tanière · Flagy
Informations pratiques
Flagy
La Soirée à Quatre Harpes avec Annie Lavoisier
La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 20:30:00
fin : 2026-08-24 21:45:00
Date(s) :
2026-08-24
La Soirée avec Quatre Harpes avec Annie Lavoisier, harpe solo du Belgian National Orchestra et professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles, nous fait découvrir plusieurs harpes et leur répertoire contrasté la harpe celtique, la harpa doppia italienne du XVII siècle, la harpe Érard du XIXe siècle, et une surprenante harpe contemporaine fabriquée en carton. .
La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr
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English : La Soirée à Quatre Harpes avec Annie Lavoisier
L’événement La Soirée à Quatre Harpes avec Annie Lavoisier Flagy a été mis à jour le 2026-07-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II