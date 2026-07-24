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AGENDA · Flagy

La Soirée à Quatre Harpes avec Annie Lavoisier La Tanière Flagy

lundi 24 août 2026 · La Tanière · Flagy

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Tanière
Adresse
3 route du Loup, hameau de Villard
Ville
71250 Flagy
Département
Saône-et-Loire
Tarif
13 13 13 Tarif réduit Tarif réduit

Flagy

La Soirée à Quatre Harpes avec Annie Lavoisier

La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 20:30:00
fin : 2026-08-24 21:45:00

Date(s) :
2026-08-24

La Soirée avec Quatre Harpes avec Annie Lavoisier, harpe solo du Belgian National Orchestra et professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles, nous fait découvrir plusieurs harpes et leur répertoire contrasté la harpe celtique, la harpa doppia italienne du XVII siècle, la harpe Érard du XIXe siècle, et une surprenante harpe contemporaine fabriquée en carton.   .

La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46  tendancesclaviers@orange.fr

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English : La Soirée à Quatre Harpes avec Annie Lavoisier

L’événement La Soirée à Quatre Harpes avec Annie Lavoisier Flagy a été mis à jour le 2026-07-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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