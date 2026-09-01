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La soirée de La Bug de l’An 2000 fait sa rentrée à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

dimanche 20 septembre 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris

La soirée de La Bug de l’An 2000 fait sa rentrée à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Machine du Moulin Rouge
Adresse
90, boulevard de Clichy
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 19 à 22 euros.</p>

Même ambiance, même folie, mais avec le jogging « peau de pêche » de Diam’s et un piercing en diamant sur le nez comme Christina Aguilera.

De Pink à David Guetta en passant par les L5 ou Pharrell Williams, La Bug de l’An 2000 c’est LA soirée qui te fait scintiller comme un GIF de dauphin sur ton Skyblog.

La Bug de l’An 2000 c’est LA soirée qui fait twerker Lady Gaga sur Cascada pendant qu’Avril Lavigne défie Sean Paul sur des chorés de Tecktonik.

C’est la Génération Nan Nan qui se trémousse comme un Wizz MSN au bon son de David Guetta !

La soirée années 2000, La Bug de l’An 2000, fait son grand retour le samedi 19 septembre 2026 à La Machine !
Le samedi 19 septembre 2026
de 23h45 à 06h00
payant

De 19 à 22 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T02:45:00+02:00
fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T23:45:00+02:00_2026-09-19T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy  75018 Paris

La Bug de l’An 2000


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