La soirée de La Bug de l’An 2000 fait sa rentrée à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris
dimanche 20 septembre 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris
Informations pratiques
Même ambiance, même folie, mais avec le jogging « peau de pêche » de Diam’s et un piercing en diamant sur le nez comme Christina Aguilera.
De Pink à David Guetta en passant par les L5 ou Pharrell Williams, La Bug de l’An 2000 c’est LA soirée qui te fait scintiller comme un GIF de dauphin sur ton Skyblog.
La Bug de l’An 2000 c’est LA soirée qui fait twerker Lady Gaga sur Cascada pendant qu’Avril Lavigne défie Sean Paul sur des chorés de Tecktonik.
C’est la Génération Nan Nan qui se trémousse comme un Wizz MSN au bon son de David Guetta !
La soirée années 2000, La Bug de l’An 2000, fait son grand retour le samedi 19 septembre 2026 à La Machine !
Le samedi 19 septembre 2026
de 23h45 à 06h00
payant
De 19 à 22 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T02:45:00+02:00
fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T23:45:00+02:00_2026-09-19T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
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