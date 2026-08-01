La soirée Drag La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

La soirée Drag

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le 22 août les drags envahissent le manoir de Trorozec pour une soirée sous le signe de la découverte et des paillettes.

Laissez-vous emporter dans leur univers multiple et haut en couleurs.

Tailor De Vil, Myosotis et La Granit vous accueilleront dans leur écrin d’un soir, accompagnées d’une invitée surprise !

Soyez prêt.e.s à vivre cette soirée intensément.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement La soirée Drag Lannion a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose