La soirée Drag La Mutante Lannion
samedi 22 août 2026 · La Mutante · Lannion
Informations pratiques
Lannion
La soirée Drag
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le 22 août les drags envahissent le manoir de Trorozec pour une soirée sous le signe de la découverte et des paillettes.
Laissez-vous emporter dans leur univers multiple et haut en couleurs.
Tailor De Vil, Myosotis et La Granit vous accueilleront dans leur écrin d’un soir, accompagnées d’une invitée surprise !
Soyez prêt.e.s à vivre cette soirée intensément.
Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement La soirée Drag Lannion a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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