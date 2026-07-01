AGENDA · Vinsobres
La soirée SAS Famille Jaume Vinsobres
vendredi 31 juillet 2026 · SAS Famille Jaume · Vinsobres
Informations pratiques
Vinsobres
La soirée
SAS Famille Jaume 24 Rue Reynarde Vinsobres Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Food-trucks, bar à vin, DJ Stéphane Basso
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SAS Famille Jaume 24 Rue Reynarde Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 61 01 vignoble@domainejaume.com
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English :
Food trucks, wine bar, DJ Stéphane Basso
L’événement La soirée Vinsobres a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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