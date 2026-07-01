UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vinsobres

La soirée SAS Famille Jaume Vinsobres

vendredi 31 juillet 2026 · SAS Famille Jaume · Vinsobres

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
SAS Famille Jaume
Adresse
24 Rue Reynarde
Ville
26110 Vinsobres
Département
Drôme
Tarif

Vinsobres

La soirée

SAS Famille Jaume 24 Rue Reynarde Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Food-trucks, bar à vin, DJ Stéphane Basso
  .

SAS Famille Jaume 24 Rue Reynarde Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 61 01  vignoble@domainejaume.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Food trucks, wine bar, DJ Stéphane Basso

L’événement La soirée Vinsobres a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

À voir aussi à Vinsobres (Drôme)