La soirée SAS Famille Jaume Vinsobres

Informations pratiques

Vinsobres

La soirée

SAS Famille Jaume 24 Rue Reynarde Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Food-trucks, bar à vin, DJ Stéphane Basso

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SAS Famille Jaume 24 Rue Reynarde Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 61 01 vignoble@domainejaume.com

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English :

Food trucks, wine bar, DJ Stéphane Basso

L’événement La soirée Vinsobres a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale