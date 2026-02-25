La solidaire de la récup – Concours de petits bateaux, Petit Bassin, Le pouliguen

La solidaire de la récup – Concours de petits bateaux Jeudi 6 août, 10h00 Petit Bassin Loire-Atlantique

Inscription: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T10:00:00+02:00 – 2026-08-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-06T10:00:00+02:00 – 2026-08-06T12:00:00+02:00

Le Comité Municipal des Fêtes du Pouliguen, en partenariat avec La Malle à Rejouer, vous invite à une course de bateaux pas comme les autres !

Le principe est simple : chaque enfant construit son bateau à la maison, uniquement avec des matériaux de récupération : bouteilles en plastique vides, bouchons, cartons, rouleaux de papier toilette, boîtes de conserve, pailles… Pas besoin d’acheter ! Tout ce qu’on allait jeter peut devenir un bateau original !

Et pour aller jusqu’au bout de l’aventure : La tenue du jeune capitaine doit être assortie à son bateau !

Pirate, sirène, explorateur des mers ou marin bricoleur… à vous de jouer ! Un prix spécial récompensera les gagnants, et chaque équipage recevra une surprise en souvenir de cette belle aventure.

2 créneaux sont proposés :

10h-11h (Grands marins)

11h15-12h (Petits marins)

Accueil à partir de 9h30.

Réservation en ligne et par téléphone au 06 85 99 46 27 jusqu’au dimanche 2 août et lors de la permanence au petit bassin le lundi 3 août de 10h30 à 12h30.

Nombre de places limité à 14 enfants par tranche d’âge.

⚠️ Annulation possible si très peu d’inscrits

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Le Comité Municipal des Fêtes du Pouliguen, en partenariat avec La Malle à Rejouer, vous invite à une course de bateaux pas comme les autres ! Le principe est simple : chaque enfant construit son… JEUNESSE LOISIRS