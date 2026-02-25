La solidaire de la récup – Concours de petits bateaux, Petit Bassin, Le pouliguen
La solidaire de la récup – Concours de petits bateaux, Petit Bassin, Le pouliguen jeudi 6 août 2026.
La solidaire de la récup – Concours de petits bateaux Jeudi 6 août, 10h00 Petit Bassin Loire-Atlantique
Inscription: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T10:00:00+02:00 – 2026-08-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T10:00:00+02:00 – 2026-08-06T12:00:00+02:00
Le Comité Municipal des Fêtes du Pouliguen, en partenariat avec La Malle à Rejouer, vous invite à une course de bateaux pas comme les autres !
Le principe est simple : chaque enfant construit son bateau à la maison, uniquement avec des matériaux de récupération : bouteilles en plastique vides, bouchons, cartons, rouleaux de papier toilette, boîtes de conserve, pailles… Pas besoin d’acheter ! Tout ce qu’on allait jeter peut devenir un bateau original !
Et pour aller jusqu’au bout de l’aventure : La tenue du jeune capitaine doit être assortie à son bateau !
Pirate, sirène, explorateur des mers ou marin bricoleur… à vous de jouer ! Un prix spécial récompensera les gagnants, et chaque équipage recevra une surprise en souvenir de cette belle aventure.
2 créneaux sont proposés :
- 10h-11h (Grands marins)
- 11h15-12h (Petits marins)
Accueil à partir de 9h30.
Réservation en ligne et par téléphone au 06 85 99 46 27 jusqu’au dimanche 2 août et lors de la permanence au petit bassin le lundi 3 août de 10h30 à 12h30.
Nombre de places limité à 14 enfants par tranche d’âge.
⚠️ Annulation possible si très peu d’inscrits
Petit Bassin Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 99 46 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}] [{« link »: « https://www.cmdflepouliguen.fr/events/solidaire-de-la-recup-animation-enfants-3/form »}]
Le Comité Municipal des Fêtes du Pouliguen, en partenariat avec La Malle à Rejouer, vous invite à une course de bateaux pas comme les autres ! Le principe est simple : chaque enfant construit son… JEUNESSE LOISIRS
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