La sortie des ainés de Saint-Lys, Ferme du Ramier, Montauban
La sortie des ainés de Saint-Lys, Ferme du Ramier, Montauban jeudi 18 juin 2026.
La sortie des ainés de Saint-Lys Jeudi 18 juin, 09h00 Ferme du Ramier Tarn-et-Garonne
Inscription CCAS : • 25 € par personne pour les Saint-Lysiens de 65 ans et plus • 38 € par personne pour les conjoints de moins de 65 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T09:00:00+02:00 – 2026-06-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T09:00:00+02:00 – 2026-06-18T18:00:00+02:00
Sortie des aînés : cap sur le Tarn-et-Garonne !
Le jeudi 18 juin 2026, le CCAS de Saint-Lys invite les Saint-Lysiennes et Saint-Lysiens de 65 ans et plus à partager une belle journée de découverte, de convivialité et de bonne humeur dans le Tarn-et-Garonne.
Au programme de cette sortie :
Visite de la Ferme du Ramier, avec une découverte en petit train
️ Déjeuner au restaurant “Chez Terrassier”
Au menu :
Salade du Quercy
Sauté de porc aux champignons
Gratin de pommes de terre
Croustade aux pommes
Apéritif, vin et café compris
Visite guidée du Petit-Paris, un lieu original et plein de curiosités à découvrir ensemble.
Tarifs :
• 25 € par personne pour les Saint-Lysiens de 65 ans et plus
• 38 € par personne pour les conjoints de moins de 65 ans
Renseignements et inscriptions :
CCAS de Saint-Lys
16 rue du 11-Novembre-1918
05 62 14 73 60
Une belle occasion de se retrouver, de partager un moment agréable et de profiter d’une journée placée sous le signe de la découverte et du lien social.
⚠️ Les places étant limitées, pensez à vous inscrire rapidement auprès du CCAS.
Ferme du Ramier 2250 Rte de Saint-Etienne de Tulmont, 82000 Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 14 73 60 »}]
Le jeudi 18 juin 2026, le CCAS de Saint-Lys invite les Saint-Lysiennes et Saint-Lysiens de 65 ans et plus à partager une belle journée de découverte, et de convivialité dans le Tarn-et-Garonne.
CCAS – Mairie de Saint-Lys
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