La sortie des ainés de Saint-Lys, Ferme du Ramier, Montauban

La sortie des ainés de Saint-Lys Jeudi 18 juin, 09h00 Ferme du Ramier Tarn-et-Garonne

Inscription CCAS : • 25 € par personne pour les Saint-Lysiens de 65 ans et plus • 38 € par personne pour les conjoints de moins de 65 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T09:00:00+02:00 – 2026-06-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T09:00:00+02:00 – 2026-06-18T18:00:00+02:00

Sortie des aînés : cap sur le Tarn-et-Garonne !

Le jeudi 18 juin 2026, le CCAS de Saint-Lys invite les Saint-Lysiennes et Saint-Lysiens de 65 ans et plus à partager une belle journée de découverte, de convivialité et de bonne humeur dans le Tarn-et-Garonne.

Au programme de cette sortie :

Visite de la Ferme du Ramier, avec une découverte en petit train

️ Déjeuner au restaurant “Chez Terrassier”

Au menu :

Salade du Quercy

Sauté de porc aux champignons

Gratin de pommes de terre

Croustade aux pommes

Apéritif, vin et café compris

Visite guidée du Petit-Paris, un lieu original et plein de curiosités à découvrir ensemble.

Tarifs :

• 25 € par personne pour les Saint-Lysiens de 65 ans et plus

• 38 € par personne pour les conjoints de moins de 65 ans

Renseignements et inscriptions :

CCAS de Saint-Lys

16 rue du 11-Novembre-1918

05 62 14 73 60

Une belle occasion de se retrouver, de partager un moment agréable et de profiter d’une journée placée sous le signe de la découverte et du lien social.

⚠️ Les places étant limitées, pensez à vous inscrire rapidement auprès du CCAS.

Ferme du Ramier 2250 Rte de Saint-Etienne de Tulmont, 82000 Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 14 73 60 »}]

Le jeudi 18 juin 2026, le CCAS de Saint-Lys invite les Saint-Lysiennes et Saint-Lysiens de 65 ans et plus à partager une belle journée de découverte, et de convivialité dans le Tarn-et-Garonne.

CCAS – Mairie de Saint-Lys