La soupe au caillou Saison Culturelle Bédée Bédée
mercredi 16 décembre 2026 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
La soupe au caillou Saison Culturelle Bédée
5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 15:00:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Le mercredi 16 décembre à 15h, LaCoustik accueille le spectacle La Soupe au Caillou pour le jeune public dans le cadre de la saison culturelle.
L’histoire d’un loup pris dans le froid de l’hiver avec le ventre qui hurle. Un village aux volets fermés et aux rumeurs rampantes. Quelqu’un frappe à la porte. Et l’imprévu entre avec la peur. Et la situation se retourne joyeusement.
Tout public. Familial + 3 ans.
Durée 35 min.
Payant. .
5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement La soupe au caillou Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Montfort Communauté
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