La station météo de l’ENS de Lyon, École Normale Supérieure de Lyon (ENS), Lyon

La station météo de l’ENS de Lyon 5 et 6 juin École Normale Supérieure de Lyon (ENS) Métropole de Lyon

inscription gratuite et obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Découvrez les stations du parc météorologique pédagogique installé dans le jardin de l’ENS de Lyon.

Présentation des capteurs et de la gestion des données numériques. Petites expériences sur les propriétés de l’air.

École Normale Supérieure de Lyon (ENS) 15 parvis René Descartes, 69007 Lyon Lyon 69342 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 37 60 00 http://www.ens-lyon.fr/rvj [{« type »: « link », « value »: « https://www.ens-lyon.fr/inscription-rvj »}] Le jardin de l’École normale supérieure de Lyon a été conçu par Gilles Clément. Ligne B, Tram T1 : Arrêt Debourg

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©Ministère de la Culture