« La Symphonie Rêvée » à la Seine Musicale La Seine Musicale Boulogne-Billancourt dimanche 6 juin 2027.

Cette saison, l’Orchestre Colonne vous propose un nouveau concept : la Symphonie Rêvée. Le principe ? Composer une symphonie à partir des plus beaux mouvements des grandes symphonies, choisis pour leur intensité, leur beauté et leur pouvoir d’émouvoir. Plutôt qu’une simple succession de morceaux, cette symphonie fonctionne comme un voyage : les émotions se répondent, les contrastes surprennent, et le meilleur du répertoire classique se révèle sous un jour nouveau.

Cette toute première Symphonie Rêvée associe le premier mouvement de la Symphonie n°41 de Mozart, le deuxième mouvement de la Symphonie en ut de Bizet, le troisième mouvement de la Symphonie n°3 de Brahms, et le final de la Symphonie n°5 de Beethoven, réunis en une fresque orchestrale cohérente et vibrante.

En ouverture, l’Air de Yamina d’Augusta Holmès, extrait de La Montagne Noire, créé le 10 février 1895 à l’Opéra de Paris par Édouard Colonne. Compositrice mise en lumière tout au long de la saison de l’Orchestre, Holmès y déploie une grâce et une intensité remarquables. Le deuxième mouvement du Double Concerto pour pianos de Francis Poulenc, inspiré notamment par le Concerto n°27 de Mozart, complète le programme dans un dialogue brillant entre solistes et orchestre.

Pendant ce concert, place aux talents de demain avec une création pour violoncelle et orchestre d’un jeune compositeur, Baptiste Retailleau, interprétée par Florestan Genovesi, lauréat du concours Édouard Colonne 2026 !

Concours Édouard Colonne soutenu par les partenaires : AJ – Atelier des Cuivres, Atelier Coquoz, Le Petit Vitrezay, Sebim, Talents & Violon’celles.

PROGRAMME

LA SYMPHONIE RÊVÉE OP.1

1er mouvement : MOZART · Symphonie n°41

2ème mouvement : BIZET · Symphonie n°1

3ème mouvement : BRAHMS · Symphonie n°3

4ème mouvement : BEETHOVEN · Symphonie n°5



POULENC · Double concerto pour pianos (2ème mouvement)

HOLMÈS · Air de Yamina

RETAILLEAU* · Création mondiale pour violoncelle et orchestre

L’INVITATION AU VOYAGE · Oeuvre mystère à découvrir lors de ce concert

*En partenariat avec la classe de composition d’Olivier Calmel du Conservatoire du 12e

Durée : 1h30 (avec entracte)

DISTRIBUTION

Benjamin LEVY · Direction

Alice POWER, Victor DEMARQUETTE · Pianos

Lily BERTHELEMY · Mezzo-soprano

Florestan GENOVESI · Lauréat du Concours Edouard Colonne 2026 – Violoncelle

Orchestre Colonne

La Symphonie Rêvée ose un pari original : composer une nouvelle symphonie à partir des plus beaux moments du répertoire.

Le dimanche 06 juin 2027

de 16h00 à 17h30

payant

50€ / 40€ / 30€ / 20€ / 10€ (réduit)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-06-06T19:00:00+02:00

fin : 2027-06-06T20:30:00+02:00

Date(s) : 2027-06-06T16:00:00+02:00_2027-06-06T17:30:00+02:00

La Seine Musicale Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.orchestrecolonne.fr/la-symphonie-revee-op-1/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne



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