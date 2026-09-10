La tête dans les étoiles Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 14:30 –

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

En partenariat avec le Planétarium de NantesObservation du soleilVenez observer le soleil avec les instruments du Planétarium.À partir de 8 ans

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 0240419595 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=la-tete-dans-les-etoiles-j-demy



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