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La tête dans les étoiles Médiathèque Jacques Demy Nantes

jeudi 22 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

La tête dans les étoiles Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 14:30 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

En partenariat avec le Planétarium de NantesObservation du soleilVenez observer le soleil avec les instruments du Planétarium.À partir de 8 ans

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 0240419595 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=la-tete-dans-les-etoiles-j-demy


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