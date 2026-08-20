La Tôlerie, Nina Childress, Amour réciproque, La tôlerie, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

La Tôlerie, Nina Childress, Amour réciproque 19 et 20 septembre La tôlerie Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition de peintures de différents styles et périodes questionne la notion de couple : couple d’amoureux, amis, jumeaux… Des portraits de célébrités ou d’anonymes font échos à la série de tableaux consacrée au couple de galeristes mythiques New-Yorkais des années 1990 : Pat Hearn et Colin De Land, amoureux dans la vie mais avec chacun sa galerie.

La tôlerie 10 rue de Bien Assis 63000 Clermont-ferrand Clermont-Ferrand 63100 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cette exposition de peintures de différents styles et périodes questionne la notion de couple : couple d’amoureux, amis, jumeaux… Des portraits de célébrités ou d’anonymes font échos à la série de au…

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