La Toulousaine, Musée du Vieux-Toulouse, Toulouse

La Toulousaine Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Vieux-Toulouse Haute-Garonne

Dans la cour du musée. Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

C’est devenu une tradition à l’occasion de la Nuit des musées : le musée du Vieux-Toulouse invite ses visiteurs à découvrir La Toulousaine, hymne à la Ville rose écrit au milieu du XIXe siècle, auquel Claude Nougaro emprunta quelques paroles pour sa propre chanson sur la ville. Après une brève présentation historique, La Toulousaine sera cette année interprétée en début et en fin de représentation par la chorale Accords et à cris, qui enchainera également sur son répertoire varié habituel.

Musée du Vieux-Toulouse 7 Rue du May, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562271150 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/musee-du-vieux-toulouse-hotel-dumay Dans les salons aménagés au XVIIIe siècle, le visiteur peut découvrir, à travers mille objets, les grandes heures de la ville, ses anciennes institutions, les monuments disparus, ses personnalités, sa vie populaire et ses coutumes. Nombreux témoignages historiques à travers des collections de beaux-arts, faïencerie, iconographie, plans anciens, histoire locale. Métro ou bus, arrêt Capitole ou Esquirol – parking Capitole ou Esquirol La rue du May est perpendiculaire à la rue Saint-Rome (à droite en venant du Capitole) Le musée situé au premier étage n’est malheureusement pas accessible au public handicapé moteur. Par contre notre salle d’exposition temporaire située au rez-de-chaussée leur est accessible.

C’est devenu une tradition à l’occasion de la Nuit des musées : le musée du Vieux-Toulouse invite ses visiteurs à découvrir _La Toulousaine_, hymne à la Ville rose écrit au milieu du XIXe siècle, sa…

©musée du Vieux-Toulouse, photo J. Kerambloch