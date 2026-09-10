LA TOUR DE LA BABOTE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
LA TOUR DE LA BABOTE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
17 boulevard de l’Observatoire Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Embarquez pour plus de 800 ans d’histoire et revivez la grande épopée de la tour de la Babote. A l’origine tour de défense médiévale, l’édifice devient un observatoire astronomique au XVIIIème siècle puis lieu d’expérimentations innovantes comme celle du parachute ou du télégraphe de Chappe.
Sur réservation obligatoire
Embarquez pour plus de 800 ans d’histoire et revivez la grande époque de la tour de la Babote, à l’origine tour de défense médiévale, puis observatoire astronomique au XVIIIè siècle et lieu d’expérimentations innovantes comme celle du parachute ou du télégraphe de Chappe
30 min
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026
de 10h à 13h et de 14h à 19h toutes les 30 min
RDV tour de la Babote, Square de la Babote, Montpellier .
17 boulevard de l’Observatoire Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
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English : LA TOUR DE LA BABOTE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Embark on over 800 years of history and relive the great epic of the Tour de la Babote. Originally a medieval defense tower, the building became an astronomical observatory in the 18th century, then the site of innovative experiments such as the parachute and the Chappe telegraph.
L’événement LA TOUR DE LA BABOTE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER
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