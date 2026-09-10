Informations pratiques

Montpellier

LA TOUR DE LA BABOTE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

17 boulevard de l’Observatoire Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Embarquez pour plus de 800 ans d’histoire et revivez la grande épopée de la tour de la Babote. A l’origine tour de défense médiévale, l’édifice devient un observatoire astronomique au XVIIIème siècle puis lieu d’expérimentations innovantes comme celle du parachute ou du télégraphe de Chappe.

Sur réservation obligatoire

Embarquez pour plus de 800 ans d’histoire et revivez la grande époque de la tour de la Babote, à l’origine tour de défense médiévale, puis observatoire astronomique au XVIIIè siècle et lieu d’expérimentations innovantes comme celle du parachute ou du télégraphe de Chappe

30 min

samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

de 10h à 13h et de 14h à 19h toutes les 30 min

RDV tour de la Babote, Square de la Babote, Montpellier .

17 boulevard de l’Observatoire Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LA TOUR DE LA BABOTE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Embark on over 800 years of history and relive the great epic of the Tour de la Babote. Originally a medieval defense tower, the building became an astronomical observatory in the 18th century, then the site of innovative experiments such as the parachute and the Chappe telegraph.

L’événement LA TOUR DE LA BABOTE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER