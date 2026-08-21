La tour gothique de Redon : un voyage numérique, Abbatiale Saint-Sauveur, Redon

Informations pratiques

La tour gothique de Redon : un voyage numérique 19 et 20 septembre Abbatiale Saint-Sauveur Ille-et-Vilaine

Jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Probablement bâtie vers 1300, elle surplombe la ville de ses 57 mètres… et se laisse aujourd’hui explorer grâce à une opération de numérisation 3D réalisée en partenariat avec l’Université de Bretagne Occidentale.

Grâce aux nouvelles technologies, le voile se lève sur de nombreuses énigmes. À votre tour de percer ses secrets !

Abbatiale Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur, 35600 Redon, France Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299710527 https://www.redon.fr/patrimoine-architectural L’ancienne abbaye bénédictine Saint-Sauveur, située au sud de l’église abbatiale (classée depuis 1851) a été reconstruite au XVIIe siècle par Richelieu. Elle est composée de quatre bâtiments disposés autour du cloître, datant du XVIIe siècle, et de trois bâtiments rajoutés au XIXe dans le prolongement des précédents, autour d’une cour. Ils comprennent notamment une chapelle ayant conservé l’intégralité de son mobilier du XIXe siècle. L’ancienne abbaye abrite le collège Saint-Sauveur. La chapelle de la Congrégation (ancienne salle capitulaire) et le cloître sont inscrits depuis le 22 mars 1930.

Étonnante tour gothique de l’abbaye Saint-Sauveur de Redon !

©Université de Bretagne Occidentale