La tournée d’été La Marseillaise Parking des Ragues Martigues
mercredi 12 août 2026 · Parking des Ragues · Martigues
Informations pratiques
Martigues
La tournée d’été La Marseillaise
Mercredi 12 août 2026 de 20h à 0h. Parking des Ragues Carro Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 00:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Une soirée festive en plein air organisée par le journal la Marseillaise. Rendez-vous sur le parking des Ragues, à côté du port de Carro.Familles
Un plateau d’artistes variés Sabotaaaage, Tribute Queen et DJ Bobzilla. .
Parking des Ragues Carro Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Una velada festiva al aire libre organizada por el periódico La Marseillaise. Punto de encuentro en el parking de Ragues, junto al puerto de Carro.
L’événement La tournée d’été La Marseillaise Martigues a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues
À voir aussi à Martigues (Bouches-du-Rhône)
- Les Sentiers du Calme Sophro-balade Parking des Ragues Martigues 12 août 2026
- Construis et programme un robot, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues 13 août 2026
- Repas et soirées dansantes de la semaine halieutique Ferrières Martigues 13 août 2026
- Journée pêche à Carro Quai Vérandy Martigues 15 août 2026
- Numéric’Santé, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues 20 août 2026