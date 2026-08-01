La tournée d’été La Marseillaise Parking des Ragues Martigues

Informations pratiques

Martigues

La tournée d’été La Marseillaise

Mercredi 12 août 2026 de 20h à 0h. Parking des Ragues Carro Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12 00:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Une soirée festive en plein air organisée par le journal la Marseillaise. Rendez-vous sur le parking des Ragues, à côté du port de Carro.Familles

Un plateau d’artistes variés Sabotaaaage, Tribute Queen et DJ Bobzilla. .

Parking des Ragues Carro Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

Una velada festiva al aire libre organizada por el periódico La Marseillaise. Punto de encuentro en el parking de Ragues, junto al puerto de Carro.

L’événement La tournée d’été La Marseillaise Martigues a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues