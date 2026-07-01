Numéric’Santé, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
jeudi 20 août 2026 · EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse · Martigues
Informations pratiques
Numéric’Santé Jeudi 20 août, 09h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
gratuit inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T09:00:00+02:00 – 2026-08-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-20T09:00:00+02:00 – 2026-08-20T12:00:00+02:00
Présentation
Saviez-vous que vous avez la possibilité de consulter un praticien de la santé en ligne et qu’il existe une multitude d’applications santé ?
Vous souhaitez savoir comment prendre vos rendez-vous sur des plateformes comme Doctolib, Maiia?
Vous voulez découvrir Mon espace santé ? On vous explique comment faire !
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
- Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
- Retrouvez nous sur notre page Facebook
- Inscription possible sur https://logen.ville-martigues.fr
Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/EPN.martigues »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Vous souhaitez savoir comment prendre vos rendez-vous sur des plateformes comme Doctolib, Maiia ? Vous voulez découvrir Mon espace santé ? On vous explique comment faire ! santé application
À voir aussi à Martigues (Bouches-du-Rhône)
- Soirée vénitienne En centre-ville Martigues 4 juillet 2026
- Certification à l’utilisation des machines du FabLab, FabLab – Médiathèque Louis Aragon, Martigues 4 juillet 2026
- Accès autonome sur réservation pour les personnes certifiées, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues 4 juillet 2026
- Feu d’artifice depuis un bateau Derrière l’hôtel de ville Martigues 5 juillet 2026
- Joutes provençales coupe de Provence Ferrières Martigues 5 juillet 2026