Repas et soirées dansantes de la semaine halieutique Ferrières Martigues
jeudi 13 août 2026 · Ferrières · Martigues
Informations pratiques
Martigues
Repas et soirées dansantes de la semaine halieutique
Du jeudi 13 au samedi 15 août 2026 de 20h à 0h. Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-15 00:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Dans le cadre de la semaine halieutique à la mi août sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Martigues, des soirées dansantes avec repas sont proposées sur trois jours.Familles
Venez soutenir les pêcheurs participants à ce concours de pêche national et clôturez la journée avec une thonade ou une paëlla géante.
Pêché en mer méditerranée, le thon est préparé avec soin par le Club Nautique de Martigues. Cette fête est une institution à Martigues puisqu’elle perpétue depuis près de 20 ans. Nul besoin de savoir pêcher, laissez-vous embarquer par la frénésie de ces soirées dansantes et profitez !
Rendez-vous le jeudi 13 août pour une soirée moules frites, le vendredi 14 août pour une soirée thonade géante et le samedi 15 août pour une soirée paëlla.
Les repas ont lieu sur le port de Ferrières, du côté du Parvis de l’Hôtel de ville au bord de l’eau.
Les plats sont accompagnés d’un verre de vin, fromage et dessert.
Les groupes animeront la soirée The Blues Brother Tribute (jeudi), Fahrenheit Live (vendredi), Flamenco et Gipsy (samedi).
Billetterie à l’Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues (quai des Anglais dans le quartier de l’île).
La notoriété de ces soirées n’est plus à démontrer et l’engouement des martégaux et des touristes présents en cette période fait que ces soirées sont attendues avec impatience. .
Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com
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English :
As part of the fishing week in mid-August on the forecourt of Martigues Town Hall, dance evenings with meals are offered over three days.
L’événement Repas et soirées dansantes de la semaine halieutique Martigues a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Martigues
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