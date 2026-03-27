La tournée du climat et de la biodiversité fait escale à Nantes Hôtel du Département Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-26 08:30 – 17:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Changement climatique et érosion de la biodiversité : c’est quoi, en fait ? Peut-on encore faire quelque chose ?Engagé dans la lutte contre le changement climatique, le Département de Loire-Atlantique accueille dès le 21 mai l’exposition itinérante de l’association Météo et Climat, présidée par le climatologue Jean Jouzel. Cette expérience pédagogique invite le grand public et les scolaires à s’approprier les savoirs scientifiques pour mieux comprendre les défis environnementaux et passer à l’action.???? Exposition visible du 21 mai au 11 juin 2026, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30????Les 21 et 22 mai, profitez de visites guidées exceptionnelles en présence des scientifiques de l’association Météo et Climat. Visites toutes les 15 minutes, de 9h à 17h30.???? Plus d’infos sur loire-atlantique.fr/expo-meteo-climatEt si vous visitiez l’exposition depuis chez vous ? ???? Exposition virtuelle

Hôtel du Département Centre-ville Nantes 44000

02 40 99 10 00 http://www.loire-atlantique.fr http://loire-atlantique.fr/expo-meteo-climat



Afficher la carte du lieu Hôtel du Département et trouvez le meilleur itinéraire

