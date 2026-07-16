La tradition se réinvente chez les Compagnons du Tour de France, Musée du Compagnonnage, Toulouse

Informations pratiques

La tradition se réinvente chez les Compagnons du Tour de France 19 et 20 septembre Musée du Compagnonnage Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

️ Découvrez comment la tradition se réinvente chez les Compagnons !

Le Musée des Compagnons du Tour de France présente une exceptionnelle exposition de chefs-d’œuvre et photographies.

Installé dans un bâtiment médiéval restauré au XVIIIᵉ siècle, en plein cœur de Toulouse, le musée retrace l’Histoire du Compagnonnage : entre transmission des savoir-faire traditionnels et innovations.

Admirez des maquettes spectaculaires, véritables démonstrations de savoir-faire, réalisées en bois, acier, zinc, pierre et bien d’autres matériaux. Chaque pièce incarne l’excellence artisanale et la philosophie du compagnonnage : la « preuve par l’épreuve ».

Des compagnons et itinérants – jeunes formés à l’excellence du métier sur le Tour de France – seront présents pour partager leur expérience et répondre à toutes vos questions sur les traditions, les techniques et la transmission de ce savoir unique.

️ Un rendez-vous passionnant pour petits et grands, curieux ou passionnés d’artisanat !

Musée du Compagnonnage 12 rue Tripière, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 47 41 77 http://toulouse.compagnonsdutourdefrance.org/ https://www.facebook.com/compagnonsdutourdefrance.occitanie;https://www.instagram.com/compagnons_oc/ Le musée abrite des chefs-d’œuvre insolites tels que des charpentes pour maisons de fées, des modèles réduits d’escaliers et même une robe en fer forgé. L’accueil est assuré par de petits lapins, ajoutant une touche de charme à l’endroit.

Cette maison des compagnons charpentiers, autrefois utilisée par les jeunes compagnons lors de leur Tour de France, expose désormais des œuvres réalisées pendant leur parcours. Les matériaux utilisés dans ces œuvres incluent le bois, la pierre et même l’acier. On peut également admirer le travail des boulangers.

L’extérieur du musée mérite également une attention particulière, avec son magnifique balcon et ses sculptures de petits lapins incrustées dans les murs. Ces lapins symbolisent les apprentis, qui écoutent attentivement leurs maîtres grâce à leurs grandes oreilles.

Pour en apprendre davantage sur le musée, il est recommandé de poser des questions aux personnes qui le gèrent. Ce sont d’anciens compagnons qui parlent avec passion de leur métier et des pièces exposées, offrant ainsi une expérience enrichissante et informative. Métro et parking Esquirol.

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©Fédération Compagnonnique Régionale Occitanie