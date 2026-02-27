La Transhumance des Moutons Vouillé

La Transhumance des Moutons

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28 2026-03-29

La transhumance vers Mouton Village a décidé de relier deux magnifiques départements qui sont la Vienne et les Deux-Sèvres. Elle aura lieu sur le weekend du 28 et 29 mars 2026 !

Deux jours de randonnée et de convivialité en bonne compagnie moutons, chiens de berger, ânes, chevaux et évidemment comme d’habitude un grand et beau soleil… .

Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : La Transhumance des Moutons

The transhumance to Mouton Village has decided to link two magnificent departments, Vienne and Deux-Sèvres.

Two days of hiking and conviviality in good company: sheep, sheepdogs, donkeys, horses and of course, as usual, plenty of sunshine?

