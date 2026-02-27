La Transhumance des Moutons Vouillé
La Transhumance des Moutons Vouillé samedi 28 mars 2026.
La Transhumance des Moutons
Vouillé Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
La transhumance vers Mouton Village a décidé de relier deux magnifiques départements qui sont la Vienne et les Deux-Sèvres.
Deux jours de randonnée et de convivialité en bonne compagnie moutons, chiens de berger, ânes, chevaux et évidemment comme d’habitude un grand et beau soleil…
Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : La Transhumance des Moutons
The transhumance to Mouton Village has decided to link two magnificent departments, Vienne and Deux-Sèvres.
Two days of hiking and conviviality in good company: sheep, sheepdogs, donkeys, horses and of course, as usual, plenty of sunshine?
L’événement La Transhumance des Moutons Vouillé a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou