La Transmillevaches by La Neddoise 15ème édition Peyrat-le-Château

La Transmillevaches by La Neddoise 15ème édition

Auphelle Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

La Transmillevaches c’est une immersion complète dans les paysages du PNR de Millevaches en Limousin à VTT, à pied, Gravel, vélo route;

Un moment de partage et de convivialité, où passionnés de sport et amoureux de nature se retrouvent chaque année sur des circuits inédits et avec un large choix adapté à tous les niveaux techniques et physiques;

Une pause petit-déjeuner à votre arrivée, une boisson offerte au retour et la possibilité de réserver un repas sportif Burger/frites bio et local

6 circuits VTT

20km Découverte Vassivière (D+ 390m, 1 ravitaillement) 30km (D+ 600m, 2 rav) 45km (D+ 970m, 3 rav)

60km (D+ 1220m, 3 rav) 80km (D+ 1700m, 4 rav) 100km (D+ 2010m, 5 rav)

5 circuits pédestres

8km (D+ 160m, 1 rav) 13km (D+ 230m, 1 rav) 16km (D+ 290m, 1 rav) 20km (D+ 400m, 2 rav) 25km (D+ 480m, 2 rav) .

Auphelle Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 13 10 32 laneddoise.87@gmail.com

