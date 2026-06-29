La Traverse | Assemblée générale Café la Manoque Bergerac
La Traverse | Assemblée générale Café la Manoque Bergerac lundi 6 juillet 2026.
Bergerac
La Traverse | Assemblée générale
Café la Manoque 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Assemblée Générale de La Traverse à 18h. Bilan sur l’année 2025 et perspectives pour la suite de La Traverse. Bar ouvert, entrée gratuite. .
Café la Manoque 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@latraverse-bergerac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Traverse | Assemblée générale
L’événement La Traverse | Assemblée générale Bergerac a été mis à jour le 2026-06-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Club Bacchus Quai Cyrano Bergerac 29 juin 2026
- Visite & dégustation | Domaine du Haut Pécharmant Bergerac 2 juillet 2026
- Apéros créatifs Savonerie Savonnia Bergerac 2 juillet 2026
- Atelier de fabrication de savons Savonnia Bergerac 3 juillet 2026
- Ateliers signature Savonerie Savonnia Bergerac 3 juillet 2026