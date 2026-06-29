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La Traverse | Assemblée générale Café la Manoque Bergerac

La Traverse | Assemblée générale Café la Manoque Bergerac

La Traverse | Assemblée générale Café la Manoque Bergerac lundi 6 juillet 2026.

Lieu
Café la Manoque
Adresse
2 Rue Jean Nicot
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif
Gratuit

Bergerac

La Traverse | Assemblée générale

Café la Manoque 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

Assemblée Générale de La Traverse à 18h. Bilan sur l’année 2025 et perspectives pour la suite de La Traverse. Bar ouvert, entrée gratuite.   .

Café la Manoque 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   contact@latraverse-bergerac.fr

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English : La Traverse | Assemblée générale

L’événement La Traverse | Assemblée générale Bergerac a été mis à jour le 2026-06-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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