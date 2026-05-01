Cans et Cévennes

LA TRAVERSÉE VÉGÉTALE

Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 35 – 35 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-18

La Traversée végétale s’installe au Domaine de la Ronceraie du 18 au 31 mai 2026, accueillie par l’association Joia En Cor.

La Traversée végétale s’installe au Domaine de la Ronceraie du 18 au 31 mai 2026, accueillie par l’association Joia En Cor.

Ce projet artistique itinérant propose une immersion autour du végétal, de la création et de la rencontre. L’artiste Marie Boccanfuso invite les participants à explorer, jouer et expérimenter avec la nature à travers des ateliers participatifs et des performances végétales.

Dans un cadre naturel exceptionnel, chacun est libre de créer, assembler et transformer des éléments végétaux pour donner naissance à des formes éphémères et collectives.

Il s’agit d’une expérience sensible mêlant art, nature et imaginaire, où l’attention portée aux sensations, à la lumière et aux matériaux vivants devient centrale. .

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 6 71 85 59 70 vegetale@gmx.fr

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English :

La Traversée végétale takes up residence at Domaine de la Ronceraie from May 18 to 31, 2026, hosted by the Joia En Cor association.

L’événement LA TRAVERSÉE VÉGÉTALE Cans et Cévennes a été mis à jour le 2026-05-07 par Conseil Départemental