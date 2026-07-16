La Traversière de Royan plage de la Grande Conche Royan

samedi 26 septembre 2026 · plage de la Grande Conche · Royan

Informations pratiques

Royan

La Traversière de Royan

plage de la Grande Conche Départ et arrivée au Paradou Royan Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Challenge chronométré de longe côte sur un parcours de 5 000 m, entre le Mirado et les falaises de Vallières, de 2 à 5 longeurs (toutes catégories confondues).

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plage de la Grande Conche Départ et arrivée au Paradou Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 12 21 66 cawane2000@yahoo.fr

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English :

Timed longline challenge over a 5,000-meter course between Le Mirado and the Vallières cliffs, ranging from 2 to 5 line lengths (all categories combined).

L’événement La Traversière de Royan Royan a été mis à jour le 2026-07-16 par Mairie de Royan