La Trocante Rue de la Conversation Paris
La Trocante Rue de la Conversation Paris samedi 20 juin 2026.
Trocante COOP’HUMA : échange d’objets via points, moment convivial et solidaire, favorisant réemploi, rencontres et lien social.
COOP’HUMA organise une trocante ouverte à toutes et tous à la Maison de la Conversation.
Cette action repose sur l’échange d’objets entre participant·es via un système de points : chacun·e peut apporter des objets en bon état (vêtements, livres, petits objets du quotidien…) et obtenir des points pour choisir d’autres objets selon ses besoins et envies.
La participation se fait via une adhésion à COOP’HUMA, accessible à partir de 1 euro pour un mois, afin de garantir l’accessibilité au plus grand nombre.
Au-delà de l’échange matériel, la trocante est pensée comme un moment de rencontre et de convivialité, favorisant la mixité des publics, les échanges informels et la création de liens entre habitant·es du quartier et personnes de passage.
Cette action s’inscrit dans une démarche de réemploi et de réduction du gaspillage, tout en plaçant le lien social et la rencontre au cœur de l’expérience.
À noter : comme il fera beau, ça se passera sur la rue de la Conversation ! Animons notre quartier
Date
Samedi 20 juin 2026
Horaires
15h à 18h
Tarif
Gratuit
Animation / Organisation
COOP’HUMA
Comment venir ?
Rue de la Conversation
Mail Binet, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Trocante COOP’HUMA : échange d’objets via points, moment convivial et solidaire, favorisant réemploi, rencontres et lien social.
Le samedi 20 juin 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00
Rue de la Conversation 52 rue René Binet 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/trocante-tickets-1991896983498?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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