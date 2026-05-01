Pardaillan

La truffe autour de nous

Pardaillan Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 14:00:00

fin : 2026-05-11 18:00:00

Date(s) :

2026-05-11

Le programme proposé pour cette journée est le suivant

-14h début de la rencontre dans la salle des fêtes, mairie de Pardaillan.

-14h à 14h30 introduction par la Présidente de l’association PV2P (Mme Christiane Lantz) et les Présidents de l’association Truffes47 (Mme Michelyne Cailleau et M. Jean-François Duprat).

-14h30 à 15h30: exposé et vidéo sur la truffe.

-15h45 à 16h15 visite d’une jeune truffière chez M. Roland Carmantran à Pardaillan

-16h15 à 17h visite d’une vieille truffière chez M. Gilles Chatellier à Pardaillan

-17h à 17h45 visite d’une truffière en production chez M et Mme E. Mondin

On finira la journée par une dégustation de toasts avec beurre truffé.

Si cette journée vous intéresse, merci de confirmer votre venue auprès de Serge Palu .

Pardaillan 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 15 00 86 sergepalu@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La truffe autour de nous

L’événement La truffe autour de nous Pardaillan a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays de Duras CDT47