La truffe autour de nous Pardaillan
La truffe autour de nous Pardaillan lundi 11 mai 2026.
Pardaillan
La truffe autour de nous
Pardaillan Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 14:00:00
fin : 2026-05-11 18:00:00
Date(s) :
2026-05-11
Le programme proposé pour cette journée est le suivant
-14h début de la rencontre dans la salle des fêtes, mairie de Pardaillan.
-14h à 14h30 introduction par la Présidente de l’association PV2P (Mme Christiane Lantz) et les Présidents de l’association Truffes47 (Mme Michelyne Cailleau et M. Jean-François Duprat).
-14h30 à 15h30: exposé et vidéo sur la truffe.
-15h45 à 16h15 visite d’une jeune truffière chez M. Roland Carmantran à Pardaillan
-16h15 à 17h visite d’une vieille truffière chez M. Gilles Chatellier à Pardaillan
-17h à 17h45 visite d’une truffière en production chez M et Mme E. Mondin
On finira la journée par une dégustation de toasts avec beurre truffé.
Si cette journée vous intéresse, merci de confirmer votre venue auprès de Serge Palu .
Pardaillan 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 15 00 86 sergepalu@orange.fr
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English : La truffe autour de nous
L’événement La truffe autour de nous Pardaillan a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays de Duras CDT47
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