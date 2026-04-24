La Truite, Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre, Avignon

La Truite 4 – 25 juillet Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre Vaucluse

Tarifs : 26€ – 18€ – 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T21:10:00+02:00 – 2026-07-04T22:25:00+02:00

Fin : 2026-07-25T21:10:00+02:00 – 2026-07-25T22:25:00+02:00

Qui aurait pu croire que la vie d’une truite puisse être si passionnante ? En revisitant la mélodie si célèbre de “La Truite” de Schubert, les 5 musiciens du groupe Accordzéâm proposent avec fraîcheur une cascade de styles musicaux.

La mise en scène d’Eric Bouvron nous plonge dans un torrent où l’âme du classique rejoint l’instinct du corps.

Une aventure initiatique qu’on retient comme un hymne à l’espièglerie et à la tolérance… un océan de bonnes ondes.



Spectacle Musical

D’Accordzéâm

Mise en scène d’Eric Bouvron

Avec Eric Allard-Jacquin, Franck Chenal, Raphaël Maillet, Jonathan Malnoury, Sylvain Courteix ou Patrick Estibals (en alternance)

Arrangements musicaux : Accordzéâm

Textes : Raphaël Maillet

Concept : Raphaël Maillet, Jonathan Malnoury, Nathanaël Malnoury

Création lumière : Edwin Garnier



Spectacle tout public à partir de 7 ans – Durée 1h15



La Presse en parle

“Joyeux trémolos, pizzicati coquins, chorégraphies ludiques et jeux de mots désopilants.” TELERAMA TTT

“Le public nage dans le bonheur.” LE CANARD ENCHAINE

“Irrésistible. Un vrai mets de qualité.” LE FIGARO

“Fluidité, finesse, drôlerie. Mille émotions et rêveries.” PARIS MATCH

“Délicieux, gai, virtuose” RADIO CLASSIQUE

“Énormément de talent et d’humour.” L’OEIL D’OLIVIER

“Petit bijou. Jubilatoire et délicieux.” TATOUVU

“C’est vraiment aux petits oignons.” LES TROIS COUPS

“Un spectacle facétieux rondement mené.” WEBTHEATRE

“Ingéniosité, créativité, malice.” COUP2THEATRE

Teaser

Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre 3 rue Félix-Gras – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Les Passionnu00e9s du Ru00eave », « cache_age »: 86400, « description »: « Qui aurait pu croire que la vie du2019une truite puisse u00eatre si passionnante ? En revisitant la mu00e9lodie si cu00e9lu00e8bre de u201cLa Truiteu201d de Schubert, les 5 musiciens du groupe Accordzu00e9u00e2m proposent avec frau00eecheur une cascade de styles musicaux.nLa mise en scu00e8ne du2019u00c9ric Bouvron nous plonge dans un torrent ou00f9 lu2019u00e2me du classique rejoint lu2019instinct du corps.nUne aventure initiatique quu2019on retient comme un hymne u00e0 lu2019espiu00e8glerie et u00e0 la tolu00e9ranceu2026 un ocu00e9an de bonnes ondes.nnnMise en scu00e8ne du2019u00c9ric Bouvron.nAvec Franck Chenal, Julien Gonzales, Raphau00ebl Maillet, Jonathan Malnoury,nSylvain Courteix ou Nathanau00ebl Malnoury (en alternance)nArrangements musicaux : Accordzu00e9u00e2m u2013 Textes : Raphau00ebl MailletnConcept : Raphau00ebl Maillet, Jonathan Malnoury, Nathanau00ebl MalnourynCru00e9ation lumiu00e8re : Edwin GarniernnFilmu00e9 au Thu00e9u00e2tre du Gymnase u2013 Marie Bell (Paris)nRu00e9alisation Greg Germain », « type »: « video », « title »: « La Truite – Teaser 2023 Axe Sud », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/zYqc9wzmKPc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=zYqc9wzmKPc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC6dpipLZ-AH7wddL7WEsGLA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Mordez à l’âme son

©Tmt.photo