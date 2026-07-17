La Truite de Schubert, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

La Truite de Schubert Dimanche 22 novembre, 17h00 Victoria Hall

Billetterie de la Ville de Genève – Maison des Arts du Grütli, Victoria Hall (une heure avant le concert)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-22T17:00:00+01:00 – 2026-11-22T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-22T17:00:00+01:00 – 2026-11-22T19:00:00+01:00

Charlotte Bozzi soprano

Jean-Paul Pruna piano

Pierre Fouchenneret violon

Marie-Barbara Berlaud alto

Thomas Ravez violoncelle

Yann Dubost contrebasse

Franz Schubert

Die Forelle, op. 32 D 550

Quintette en la majeur, D 667 « La Truite »

Le Victoria Hall est une grande salle de concert, qui peut accueillir plus de mille cinq cents personnes assises. Impressionnante, elle sait toutefois se faire accueillante pour les petites formations. C’est ainsi que ClassiCosy, association genevoise pour la promotion de la musique de chambre et des artistes locaux, propose d’y créer une ambiance chaleureuse et profondément inclusive. En offrant par exemple, en début de concert, une boisson chaude, symbole de douceur et de réconfort. Et pour conforter le plaisir d’être ensemble, les six musiciennes et musiciens annoncés sur scène ont choisi de partager un « hit » de la musique classique: la célèbre Truite de Schubert! Connu dans le monde entier, cet air est un équivalent, pour les oreilles, de ce qu’est la madeleine de Proust pour les papilles.

Précédé d’une médiation «Parlons musique» à la Bibliothèque de la Cité à 14h

« Les concerts qui soignent » : concert-conférence par les Concerts du Coeur Genevois dans le cadre de l’exposition « Bonjour, ça va ? Petites histoires pour créer du lien »

Ce concert est une Sortie Relax*

*Bienvenue!

Une sortie Relax propose un environnement détendu et rassurant, afin que chacune et chacun puisse profiter du spectacle à sa manière.

Ces représentations offrent notamment un cadre accueillant et rassurant aux personnes avec autisme, polyhandicap, handicap mental ou psychique, maladie d’Alzheimer, aux personnes ayant de la peine à rester assis-e longtemps, ainsi qu’aux parents avec de jeunes enfants.

Lors d’une sortie Relax, le concert se déroule comme d’habitude, mais les codes sont plus souples. Chacun-e peut exprimer ses émotions librement, il est possible de bouger, d’entrer ou de sortir de la salle à tout moment si nécessaire. L’équipe d’accueil est présente pendant toute la durée de la représentation pour répondre aux besoins du public.

Tarif Relax : CHF 10.– / Gratuit pour l’accompagnant-e.

Réservation : +41 22 418 62 46

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229292489258 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Dans le cadre des concerts du dimanche, ClassiCosy réunit des artistes de la scène genevoise autour de la lumineuse Truite de Schubert. Un concert placé sous le signe de la convivialité et du partage.

Graphisme: Jean-Marc Humm