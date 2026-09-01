Informations pratiques

Carnac

La valise à histoires

Espace culturel Terraqué Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 16:00:00

fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Ouvrez grand vos oreilles et partez à la découverte d’histoires pour éveiller votre imaginaire !

En septembre c’est la rentrée, alors on retrouve ses amis, vive l’amitié !

Gratuit inscription conseillée durée 30 mn

À partir de 6 ans .

Espace culturel Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 50 50

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English :

L’événement La valise à histoires Carnac a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon