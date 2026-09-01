La valise à histoires Carnac
mercredi 23 septembre 2026 · Carnac
Informations pratiques
Carnac
La valise à histoires
Espace culturel Terraqué Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Ouvrez grand vos oreilles et partez à la découverte d’histoires pour éveiller votre imaginaire !
En septembre c’est la rentrée, alors on retrouve ses amis, vive l’amitié !
Gratuit inscription conseillée durée 30 mn
À partir de 6 ans .
Espace culturel Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 50 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La valise à histoires Carnac a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Carnac (Morbihan)
- Denez Prigent, Illiz Tro Carnac 12 septembre 2026
- Concours de peinture Couleurs de Bretagne Route des Alignements Carnac 13 septembre 2026
- Le chantier des collections Carnac 19 septembre 2026
- Code néolithique l’enquête ! Carnac 19 septembre 2026
- Focus sur les collections gallo-romaines, Musée de Préhistoire de Carnac, Carnac 19 septembre 2026