La Valise à histoires heure du conte spéciale hiver Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault
samedi 19 décembre 2026 · Médiathèque Paul-Émile Victor · Availles-en-Châtellerault
Informations pratiques
Availles-en-Châtellerault
La Valise à histoires heure du conte spéciale hiver
Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 11:00:00
fin : 2026-12-19 12:00:00
Date(s) :
2026-12-19
.
Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 35 73 mediatheque.availles@grand-chatellerault.fr
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English : La Valise à histoires heure du conte spéciale hiver
L’événement La Valise à histoires heure du conte spéciale hiver Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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