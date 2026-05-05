La Vénus électrique, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer
La Vénus électrique, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer mardi 12 mai 2026.
La Vénus électrique Mardi 12 mai, 19h15 MCL Salle André Bourvil Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T19:15:00+02:00 – 2026-05-12T21:17:00+02:00
Fin : 2026-05-12T19:15:00+02:00 – 2026-05-12T21:17:00+02:00
MCL Salle André Bourvil 1 boulevard Saint Dié, Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0707#showmovie?id=MNLDP »}]
Ouverture cannes – Paris, au début du XXe siècle. Persuadé que sa femme Irène est morte par sa faute, Antoine Balestro, peintre en vogue, n’arrive plus à se remettre au travail et désespère Armand,… MCL Salle André Bourvil La Vénus électrique
À voir aussi à Gérardmer (Vosges)
- Fête de la marche nordique et de la randonnée Quai du Locle Gérardmer 16 mai 2026
- Festival Fa So’lac Quai du Locle Gérardmer 29 mai 2026
- Spectacle de danses Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer 31 mai 2026
- Salon littérature jeunesse Médiathèque du Tilleul Gérardmer 6 juin 2026
- Braderie Gérardmer 7 juin 2026