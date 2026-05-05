La Vénus électrique, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer

La Vénus électrique Mardi 12 mai, 19h15 MCL Salle André Bourvil Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T19:15:00+02:00 – 2026-05-12T21:17:00+02:00

Fin : 2026-05-12T19:15:00+02:00 – 2026-05-12T21:17:00+02:00

MCL Salle André Bourvil 1 boulevard Saint Dié, Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0707#showmovie?id=MNLDP »}]

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