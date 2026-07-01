La vie, Compagnie du Courcirkui Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Trédrez-Locquémeau

La vie, Compagnie du Courcirkui

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Spectacle en famille avec et pour les enfants, mais pas que !!

Elyo, Yloe, Lavie, Dioline et Pablo, enfants et parents parcourent La Vie ensemble.

Portés, musique, jeux, tendresse, émotions et frissons, voici les ingrédients de notre vision de La Vie .En donnant de la responsabilité aux mouvements naïfs des enfants, nous laissons une large part à l’imaginaire, au risque et à la créativité.

Nous devons ainsi admettre cette vulnérabilité devant le public et travailler une réelle qualité de présence. Dans les intervalles de ce qui est maîtrisé et de ce qui ne l’est pas, émerge la poésie de ce spectacle.

Au chapeau. En extérieur, dans le jardin du café .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement La vie, Compagnie du Courcirkui Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose