La vie, Compagnie du Courcirkui Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau
jeudi 30 juillet 2026 · Rue Marguerite Allain Faure · Trédrez-Locquémeau
Informations pratiques
Trédrez-Locquémeau
La vie, Compagnie du Courcirkui
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Spectacle en famille avec et pour les enfants, mais pas que !!
Elyo, Yloe, Lavie, Dioline et Pablo, enfants et parents parcourent La Vie ensemble.
Portés, musique, jeux, tendresse, émotions et frissons, voici les ingrédients de notre vision de La Vie .En donnant de la responsabilité aux mouvements naïfs des enfants, nous laissons une large part à l’imaginaire, au risque et à la créativité.
Nous devons ainsi admettre cette vulnérabilité devant le public et travailler une réelle qualité de présence. Dans les intervalles de ce qui est maîtrisé et de ce qui ne l’est pas, émerge la poésie de ce spectacle.
Au chapeau. En extérieur, dans le jardin du café .
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La vie, Compagnie du Courcirkui Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Trédrez-Locquémeau (Côtes-d'Armor)
- Stage Latido Nativo, rythme signé Trédrez-Locquémeau 19 juillet 2026
- Autotest 80.10 [Ciné bus tour 2026, fanfare, ciné-doc] Trédrez-Locquémeau 21 juillet 2026
- Loucanta samba cançao Kerguerwen Trédrez-Locquémeau 22 juillet 2026
- Jean Denis Moreau [violon solo] Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau 23 juillet 2026
- Les Enfants d’Icare, Quattuor qui gratte Rue Marguerite Allain Faur Trédrez-Locquémeau 25 juillet 2026