La vie des oiseaux au Parc du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-09 10:00 – 12:00

Gratuit : non Tout public

L’été touche à sa fin, les sols seront-ils secs ou bien lessivés après un orage ? Comment les oiseaux que nous observerons concilient-ils leur vie et ces conditions particulières ? En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 02 51 82 02 97



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