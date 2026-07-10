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La vie des oiseaux au Parc du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau Nantes

mercredi 9 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes

La vie des oiseaux au Parc du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Parc du Grand Blottereau
Adresse
Boulevard Auguste Péneau
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-09 10:00 – 12:00
Gratuit : non  Tout public 

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Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 02 51 82 02 97


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