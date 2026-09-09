La vie d’une femme, Gallia, Saintes

Informations pratiques

La vie d’une femme Mardi 15 septembre, 18h30 Gallia Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:08:00+02:00

Fin : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:08:00+02:00

Gallia 67ter cours National, Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine http://www.galliasaintes.com

Ciné-fil – Gabrielle, 55 ans, se consacre corps et âme à son métier. Chirurgienne et cheffe de service dans un hôpital public, elle court et se démultiplie, assaillie de responsabilités. Il lui res… Gallia La vie d’une femme