AGENDA · Saintes
La vie d’une femme, Gallia, Saintes
mardi 15 septembre 2026 · Gallia · Saintes
Informations pratiques
La vie d’une femme Mardi 15 septembre, 18h30 Gallia Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:08:00+02:00
Fin : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:08:00+02:00
Gallia 67ter cours National, Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine http://www.galliasaintes.com
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