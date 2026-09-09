UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saintes

La vie d’une femme, Gallia, Saintes

mardi 15 septembre 2026 · Gallia · Saintes

La vie d’une femme, Gallia, Saintes

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Gallia
Adresse
67ter cours National, Saintes
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime

La vie d’une femme Mardi 15 septembre, 18h30 Gallia Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:08:00+02:00
Fin : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:08:00+02:00

Gallia 67ter cours National, Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine http://www.galliasaintes.com
Ciné-fil – Gabrielle, 55 ans, se consacre corps et âme à son métier. Chirurgienne et cheffe de service dans un hôpital public, elle court et se démultiplie, assaillie de responsabilités. Il lui res… Gallia La vie d’une femme

À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)