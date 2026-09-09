Week-end chantant Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Informations pratiques

Saintes

Week-end chantant

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif réduit

jusqu’à 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Vocalis vous accueille à Saintes pour un week-end chantant de partage et de convivialité. Entre patrimoine d’exception et création musicale, laissez les voix et les énergies se mêler. Bon séjour riche en rencontres, harmonies et émotions !

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Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine vocalis.tresorieradj@gmail.com

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English :

Vocalis welcomes you to Saintes for a weekend of singing, sharing, and camaraderie. Amid exceptional heritage and musical creativity, let the voices and energy blend together. We wish you a wonderful stay filled with new encounters, harmonies, and emotions!

L’événement Week-end chantant Saintes a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge