Week-end chantant Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes
samedi 12 septembre 2026 · Hall et salle Pierre Mendès-France · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Week-end chantant
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif réduit
jusqu’à 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Vocalis vous accueille à Saintes pour un week-end chantant de partage et de convivialité. Entre patrimoine d’exception et création musicale, laissez les voix et les énergies se mêler. Bon séjour riche en rencontres, harmonies et émotions !
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Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine vocalis.tresorieradj@gmail.com
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English :
Vocalis welcomes you to Saintes for a weekend of singing, sharing, and camaraderie. Amid exceptional heritage and musical creativity, let the voices and energy blend together. We wish you a wonderful stay filled with new encounters, harmonies, and emotions!
L’événement Week-end chantant Saintes a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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