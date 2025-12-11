La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) Troyes

La vie en vrai (avec Anne Sylvestre)

La Madeleine Scène Conventionnée Troyes Aube

Tarif : 15.2 – 15.2 – 15.2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 20:00:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Un concert théâtral comme une déclaration d’amour au répertoire de la formidable Anne Sylvestre.

Entre chansons et extraits d’interviews, Marie Fortuit et Lucie Sansen nous font redécouvrir les textes poétiques, drôles et militants de la chanteuse.

Ses indignations et son engagement résonnent encore et toujours aujourd’hui. Tout en dessinant ce portrait, Marie Fortuit dévoile également tout ce qu’elle tient d’Anne

Sylvestre, qui l’a tant inspirée en tant que femme et artiste…

Sur scène, piano, harmonium et voix se répondent pour célébrer la force des mots, la transmission et l’émancipation.

La vie en vrai n’est ni un simple hommage ni un tour de chant, mais une création vivante et collective.



Conception : Marie Fortuit

Avec Marie Fortuit et Lucie Sansen

Arrangements musicaux : Lucie Sansen

Collaboration artistique : Agathe Charnet et Mélanie Charreton

Scénographie : Louise Sari

Création lumière et régie générale : Thomas Cottereau

Régie son : Jules Tremoy .

La Madeleine Scène Conventionnée Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 32 10 communication@la-madeleine-troyes.fr

